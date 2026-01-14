Op verzoek VS: tanker met Venezolaanse olie afgemeerd op Curaçao

WILLEMSTAD (ANP) - Een olietanker met Venezolaanse olie is woensdagochtend (lokale tijd) aangemeerd op Curaçao. Dit maakt onderdeel uit van een plan van twee van 's werelds grootste grondstoffenhandelaren om Venezolaanse olie te verplaatsen naar opslagfaciliteiten in het Caribisch gebied.

De Trafigura Group en de Vitol Group ontvangen deze week minstens 4,8 miljoen vaten Venezolaanse ruwe olie, zo meldde persbureau Bloomberg. De olie maakt deel uit van een grote verkoop van meer dan 50 miljoen vaten, die door de VS is georganiseerd.

De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week weten dat zijn land de controle over de olie van Venezuela had overgenomen nadat Amerikaanse troepen de voormalige Venezolaanse president Nicolás Maduro hadden gevangengenomen. Trump wil de miljoenen olievaten gaan verkopen.

Bloomberg meldde dinsdag dat vier tankers voor de Venezolaanse kust liggen. Het plan is de ruwe, Venezolaanse olie op te slaan in opslagtanks op Curaçao en de Bahama's. Daarvan is de eerste nu op Curaçao aangekomen.