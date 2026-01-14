ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Op verzoek VS: tanker met Venezolaanse olie afgemeerd op Curaçao

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 16:50
anp140126147 1
WILLEMSTAD (ANP) - Een olietanker met Venezolaanse olie is woensdagochtend (lokale tijd) aangemeerd op Curaçao. Dit maakt onderdeel uit van een plan van twee van 's werelds grootste grondstoffenhandelaren om Venezolaanse olie te verplaatsen naar opslagfaciliteiten in het Caribisch gebied.
De Trafigura Group en de Vitol Group ontvangen deze week minstens 4,8 miljoen vaten Venezolaanse ruwe olie, zo meldde persbureau Bloomberg. De olie maakt deel uit van een grote verkoop van meer dan 50 miljoen vaten, die door de VS is georganiseerd.
De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week weten dat zijn land de controle over de olie van Venezuela had overgenomen nadat Amerikaanse troepen de voormalige Venezolaanse president Nicolás Maduro hadden gevangengenomen. Trump wil de miljoenen olievaten gaan verkopen.
Bloomberg meldde dinsdag dat vier tankers voor de Venezolaanse kust liggen. Het plan is de ruwe, Venezolaanse olie op te slaan in opslagtanks op Curaçao en de Bahama's. Daarvan is de eerste nu op Curaçao aangekomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-488924831

Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

ANP-17440252

SMAC of SPAM: wat zit er precies in? En waarom is het jarenlang houdbaar?

Loading