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Nog steeds ernstige verstoring luchtverkeer VS na vliegverbod

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het vliegverkeer in de Verenigde Staten heeft zaterdag nog steeds te maken met ernstige verstoringen na het urenlange landelijke vliegverbod van vrijdag. Ongeveer 3500 vluchten zijn geannuleerd en 1200 vluchten kampen met vertraging, aldus vliegtuigdatabureau FlightAware.
In totaal stonden voor zaterdag bijna 22.600 binnenlandse vluchten in de VS en internationale vluchten van en naar het land gepland. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit legde vrijdag een vliegverbod op van meer dan vier uur omdat een verouderd communicatiesysteem voor de luchtverkeersleiding overbelast raakte. Dat leidde ook tot opschorting van Europese vluchten naar de VS.
Transportminister Sean Duffy schrijft op X dat het veilig blijft voor Amerikanen om te vliegen, maar dat er nog meer vluchten geannuleerd kunnen worden doordat maatschappijen als American Airlines, Delta Air Lines en Southwest Airlines schema's omgooien. Honderdduizenden passagiers zijn gestrand op Amerikaanse luchthavens.
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