Gekookt of gebakken: bij het ontbijt lijkt het vooral een kwestie van smaak. Toch scheelt het meer dan je denkt.

Het ei zelf verandert nauwelijks. Het verschil zit in wat er in de pan gaat.

64 tegenover 110 calorieën

Een hardgekookt ei van 50 gram levert 64 kilocalorieën. Bak je een even groot ei, dan kom je uit op 110 kilocalorieën.

Ook het vet verdubbelt. Een gekookt ei bevat 4,4 gram vet, waarvan 1,4 gram verzadigd. Een gebakken ei bevat 8,8 gram vet, waarvan 2,8 gram verzadigd.

De hoeveelheid eiwit blijft vrijwel gelijk: zo’n 6 tot 7 gram per ei.

De boosdoener is het bakvet

Een ei neemt in de pan een deel van de olie of boter op. Een eetlepel olie is goed voor ongeveer 90 kilocalorieën, een theelepel boter voor ongeveer 38.

Wie royaal schenkt of een flinke klont boter gebruikt, ziet het verschil dus snel oplopen. Met spek of kaas erbij wordt het nog meer.

Koken en pocheren voegen geen vet toe.

Bak je toch? Meet het vet dan af in plaats van het uit de fles te schenken.

Een goede antiaanbakpan helpt om met minder vet toe te kunnen.

Hoeveel eieren zijn verstandig?

Eieren staan in de Schijf van Vijf. Ze leveren eiwit, de vitamines B12, D, A en B2, foliumzuur en mineralen als ijzer en zink.

Ze bevatten ook veel cholesterol. Toch heeft verzadigd vet in je eten een groter effect op het cholesterol in je bloed.

Eet je meer vlees dan wordt aanbevolen, houd het dan op twee tot drie eieren per week. Voor vegetariërs ligt het advies hoger.

Wel goed gaar

Of je nu kookt of bakt: verhit een ei tot eiwit en eigeel niet meer vloeibaar zijn. Dat is extra belangrijk voor zwangeren, ouderen, jonge kinderen en mensen met minder weerstand.

Was ook je handen na het aanraken van rauwe eieren of de schaal. Daarop kunnen ziekmakende bacteriën zitten.

Dus?

Een gekookt ei is de lichtere keuze. Een gebakken ei is niet ongezond, maar met elke scheut olie of klont boter wordt het verschil groter.

Meer weten?