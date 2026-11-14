Je haalt je medicijnen bij BENU en krijgt een sms . Volgens het bericht moet je je gegevens bijwerken, anders kun je het klantenportaal niet meer gebruiken. Op de pagina achter de link wordt ook nog om één cent gevraagd, ter verificatie. Zo'n klein bedrag lijkt onschuldig.

Toch is het bericht vals, en met die cent begint de oplichting pas.

De Fraudehelpdesk waarschuwt opnieuw

Op 12 november zette de Fraudehelpdesk een nieuwe waarschuwing online over valse sms'jes en e-mails uit naam van BENU Apotheek. Security.NL bracht de waarschuwing een dag later naar buiten. De link in de sms leidt naar een pagina waar je je naam, adres en woonplaats moet invullen. Daarna volgt het verzoek om één eurocent over te maken.

Volgens de Fraudehelpdesk gebruiken oplichters die gegevens en die kleine betaling vooral voor bankhelpdeskfraude. Andere melders kregen een 'fraudeknop' te zien. Wie daarop klikt, wordt vervolgens gebeld door een zogenaamde bankmedewerker.

Dan belt 'je bank'

Een melder vertelde de Fraudehelpdesk dat hij na het sms'je werd gebeld. De beller zei dat het om een vals sms'je ging en dat de melder slachtoffer was geworden van fraude . De oplichter waarschuwt je dus voor zijn eigen bericht. Daardoor lijkt hij juist betrouwbaar.

Daarna wilde de nepbankmedewerker weten of de melder geld of waardevolle spullen in huis had.

Waarom de beller dat wilde weten, vermeldt de waarschuwing niet. Maar contant geld of sieraden in je kast hebben niets met de beveiliging van je bankrekening te maken. Krijg je zo'n vraag, dan weet je genoeg.

Ook wie geen BENU-klant is, krijgt het bericht

Naast de BENU-sms'jes gaan er ook berichten rond over een spoedbericht dat voor je medisch dossier klaar zou staan. Eerder dit jaar meldde Opgelicht?! al dat zulke 'spoedberichten' van onbekende +31-nummers werden verstuurd, soms zonder naam van een apotheek erbij. De Fraudehelpdesk zei daarover: "Vermoedelijk hebben oplichters er een anoniem sms'je van gemaakt om het in grotere aantallen te kunnen versturen en ook mensen te bereiken die geen klant zijn van BENU Apotheek".

Apotheek.nl waarschuwde op 17 augustus ook voor phishing-sms'jes die van een apotheek lijken te komen. Als afzender staat er dan bijvoorbeeld 'de apotheek' of 'uw apotheek'. Ook in je mailbox kun je nepberichten van BENU verwachten, want daarvan gaan er volgens de Fraudehelpdesk op dit moment veel rond.

Zo herken je het nepbericht

Je wordt niet bij naam aangesproken, maar bijvoorbeeld met 'Beste klant'.

De sms komt van een onbekend mobiel nummer en niet van een officieel nummer van BENU.

Je moet een kleine 'verificatiebetaling' doen, zoals één cent.

Echte e-mails van BENU komen volgens de keten van adressen die eindigen op @benu.nl, @benuapotheek.nl, @email.benu.nl of @service.benu.nl, en bij facturen op @netpointfactoring.nl. Oplichters kunnen een afzender wel vervalsen, dus ook een goed adres is geen garantie.

De BENU-apotheken in Losser en Overdinkel benadrukken dat BENU je nooit vraagt om online bankgegevens bij te werken of in te vullen.

Wat je doet als je zo'n sms of telefoontje krijgt

Klik niet op de link, vul niets in en maak geen geld over, ook geen cent.

Belt er een 'bankmedewerker'? Hang op en bel zelf je bank via het nummer dat je zelf hebt opgezocht.

Vertel aan de telefoon nooit of je geld of waardevolle spullen in huis hebt.

Weet je niet zeker of een bericht echt van je apotheek komt? Neem zelf contact op met je apotheek, maar niet via de link of het nummer uit het bericht.

Heb je al betaald of bankgegevens ingevuld? Neem dan meteen contact op met je bank.

Stuur een nepmail als bijlage door naar [email protected] en doe een melding bij de Fraudehelpdesk.

Volgens de Fraudehelpdesk is bij melders die de cent betaalden geen geld van hun rekening afgeschreven. Toch hebben de oplichters dan je naam, je adres en het bewijs dat je reageert. Daarom komt het telefoontje vaak pas daarna.