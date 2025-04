Noodfonds voor energierekening vanaf volgende week weer open

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf volgende week dinsdag weer subsidie aanvragen voor hun energiekosten, verwacht het Noodfonds Energie. Eerder werd al bekend dat het kabinet de regeling had verlengd, maar was nog niet bekend wanneer het noodfonds precies open zou gaan.

De overheid heeft volgens het noodfonds 56,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Energieleveranciers en netbeheerders leveren ook een bijdrage. Het fonds verwacht dat 100.000 huishoudens dit jaar geholpen kunnen worden. De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling.

Eind vorig jaar leek het erop dat het noodfonds dit jaar niet zou kunnen doorgaan, omdat de benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven uitbleef. Die is nodig omdat de EU het anders mogelijk ziet als ongeoorloofde staatssteun. In februari is afgesproken dat energieleveranciers en netbeheerders de uitvoeringskosten van 10,7 miljoen euro dekken.