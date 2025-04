Politie-inval bij Chemours in strafrechtelijk onderzoek

DORDRECHT (ANP) - De politie is dinsdag met een doorzoeking bezig bij Chemours in Dordrecht. Dat gebeurt in het kader van het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) tegen het chemieconcern, zegt een woordvoerster. Enkele duizenden mensen hebben zich eerder aangesloten bij een aangifte tegen Chemours, die gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen tussen 1967 en nu.

De politie is met veel mensen aanwezig op het chemieterrein, ziet een ANP-fotograaf. Het OM wil, omdat het om een lopend onderzoek gaat, niet kwijt waar precies naar gezocht wordt.

Chemours spreekt zelf van "onaangekondigd bezoek van de autoriteiten aan onze locatie in Dordrecht. Net als bij eerdere onaangekondigde inspecties werkt Chemours ook nu volledig mee", zegt het concern. "Omdat dit een lopend onderzoek betreft, kunnen wij op dit moment geen verdere details verstrekken."