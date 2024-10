DEURNE (ANP) - Het noodlijdende Ebusco treft maatregelen om de bussenfabrikant te behoeden voor een faillissement. In Nederland blijft er één productielocatie over, omdat de vestigingen in Deurne en Venray worden samengevoegd. De eerste mensen zijn al ontslagen en uiteindelijk moet er jaarlijks 30 miljoen euro worden bespaard.

Financieel directeur Jurjen Jongma kondigt aan het bedrijf uit Deurne te verlaten.