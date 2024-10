Orderportefeuille chiptoeleverancier Besi blijft fors groeien

DUIVEN (ANP) - Chiptoeleverancier Besi heeft in het derde kwartaal van dit jaar aanzienlijk meer nieuwe orders ontvangen dan een jaar geleden. Ook de omzet en winst van het bedrijf uit Duiven groeiden fors in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Besi profiteert vooral van de toenemende vraag naar AI-toepassingen, zegt topman Richard Blickman, vooral van Taiwanese en Zuid-Koreaanse bedrijven. De kwartaalomzet nam met 27 procent toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en de orderportefeuille groeide met ruim 19 procent. De nettowinst steeg met bijna 34 procent. De groei werd deels tenietgedaan door de haperende autosector en afnemende vraag in China, stelt Blickman. "Een trend die we dit jaar al vaker zagen."

In het derde kwartaal van 2024 bleef Besi veel bestellingen ontvangen voor hybride bondingsystemen, zowel van bestaande als nieuwe klanten. Met deze systemen worden meerdere geïntegreerde circuits direct aan elkaar gekoppeld en gestapeld. "Dit onderstreept het belang van deze nieuwe technologie voor 3D AI-gerelateerde assemblage-toepassingen", aldus Blickman. "We verwachten in het vierde kwartaal van 2024 extra bestellingen van diverse klanten, naarmate de wereldwijde adoptie zich verder uitbreidt." De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn daarom gunstig, volgens de topman.