Mbo'ers doen relatief groot deel van hun studie in buitenland

DEN HAAG (ANP) - Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs gaan als onderdeel van hun opleiding gemiddeld ruim 9 weken naar het buitenland. Dat is aanzienlijk meer dan in andere Europese landen. Spanje, Oostenrijk, België, Duitsland en Malta zijn de populairste bestemmingen, meldt Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs.

Studenten van vergelijkbare opleidingsniveaus uit andere Europese landen zitten gemiddeld ruim 4 weken in het buitenland voor hun studie. Spanje (7,7 weken), Letland (7,4 weken) en Oostenrijk (7 weken) zitten het dichtst bij Nederland. Studenten uit Griekenland en Cyprus sluiten de rij met zo'n twee weken over de grens tijdens de gehele studie. Het onderzoek geeft geen verklaring voor de verschillen.

Tussen 2014 en 2021 gingen bijna 38.000 mbo'ers naar het buitenland, terwijl er ongeveer 14.000 vanuit andere landen naar Nederland kwamen.

Pandemie

Twee sectoren binnen het mbo springen er volgens de onderzoekers bovenuit. Bijna de helft van alle studenten bij opleidingen 'voedsel, groen en gastvrijheid' gaat naar het buitenland, en ongeveer een kwart van de studenten bij opleidingen voor 'zorg, welzijn en sport'. De sportstudenten gaan vooral naar Oostenrijk.

De studenten die vanuit het buitenland naar Nederland gaan, komen vooral uit België, Turkije en Duitsland.

Europese landen willen dat 6 tot 8 procent van de studenten naar het buitenland gaat voor een stage of studie. Voor de uitbraak van het coronavirus zat Nederland daar ruim boven. Tijdens de pandemie kelderde de zogenoemde mobiliteit. Dat is nu nog steeds te merken, hoewel de percentages volgens Nuffic wel weer stijgen.