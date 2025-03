Noor volgens ChatGPT kindermoordenaar: klacht bij privacywaakhond

OSLO (ANP) - De privacycampagnegroep NOYB heeft een klacht ingediend bij de Noorse privacytoezichthouder over ChatGPT. De populaire chatbot zou ten onrechte over een man in Noorwegen hebben gezegd dat hij zijn eigen kinderen heeft vermoord. De Noor wilde weten of ChatGPT informatie over hem had en stuitte zo op dit "verzonnen horrorverhaal", aldus NOYB.

Daar bleef het niet bij. De chatbot beschreef de man als een veroordeelde crimineel die twee van zijn kinderen had vermoord en een poging had gedaan zijn derde zoon te vermoorden. "Sommigen denken dat er geen rook is zonder vuur. Het feit dat iemand deze output zou kunnen lezen en geloven dat het waar is, is wat mij het meest beangstigt", zo werd de man door NOYB geciteerd.