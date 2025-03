Hoopgevende resultaten in strijd tegen erfelijke alzheimer

Een nieuwe behandeling zou mogelijk de eerste symptomen van erfelijke alzheimer kunnen uitstellen. Dit blijkt uit langlopend onderzoek bij mensen die door hun DNA een verhoogd risico hebben op deze ziekte. Het medicijn gantenerumab, dat schadelijke eiwitophopingen in de hersenen opruimt, laat veelbelovende resultaten zien.

Wetenschappers volgden een groep van 73 deelnemers die het medicijn kregen toegediend. De onderzoekers richtten zich op mensen die nog geen ziekteverschijnselen vertoonden, maar wel drager zijn van een zeldzame erfelijke vorm van alzheimer.

De behandeling bleek vooral effectief bij langdurig gebruik. Bij deelnemers die het medicijn het langst gebruikten, was de kans op achteruitgang bijna gehalveerd. Het medicijn slaagde er ook in om de hoeveelheid schadelijke eiwitten in de hersenen met meer dan twee derde te verminderen.

Nog werk aan de winkel

Toch is voorzichtigheid geboden. Het onderzoek werd vroegtijdig stopgezet omdat er geen goedkeuring voor het medicijn in zicht was. Slechts dertien deelnemers maakten de volledige behandelperiode van drie jaar af. Ook waren er bijwerkingen: bij ongeveer de helft van de deelnemers werden kleine bloedinkjes in de hersenen gevonden en bij een derde ontstond vochtophoping.

De onderzoekers zeggen bijgevolg dat er meer onderzoek nodig is om de resultaten te bevestigen. Maar deze studie biedt alvast hoop dat we in de toekomst mogelijk kunnen ingrijpen voordat de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer zich openbaren.

Bron: The Lancet