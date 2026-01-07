ECONOMIE
Noors olieconcern Equinor: geen plannen voor terugkeer Venezuela

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 12:27
OSLO (ANP/RTR) - Het grote Noorse olie- en gasconcern Equinor is voorlopig niet van plan terug te keren naar Venezuela. Dat heeft Equinor-topman Anders Opedal gezegd tegen persbureau Reuters.
"Op dit moment ligt dat niet op tafel", aldus Opedal. "We zijn uit Venezuela vertrokken omdat we ons kapitaal elders wilden inzetten." Equinor, het voormalige Statoil, betrad de Venezolaanse markt midden jaren negentig en investeerde miljarden in oliewinning op land en zee. Maar in 2021 vertrok Equinor uit Venezuela, dat de grootste olievoorraden ter wereld heeft.
De Venezolaanse president Nicolás Maduro werd zaterdag gevangengenomen door het Amerikaanse leger en naar de Verenigde Staten vervoerd. President Donald Trump wil de door corruptie en verwaarlozing geplaagde olie-industrie in Venezuela heropbouwen. Daarbij kunnen Amerikaanse oliemaatschappijen helpen, aldus Trump.
