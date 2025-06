Noors pensioenfonds doet defensiebedrijven in ban om Gaza

OSLO (ANP/AFP) - Het grootste pensioenfonds van Noorwegen KLP doet de defensiebedrijven Oshkosh uit de Verenigde Staten en het Duitse Thyssenkrupp in de ban omdat ze wapens en militaire apparatuur verkopen aan het Israëlische leger voor inzet in de oorlog in Gaza. De aandelenbelangen die KLP had in de twee ondernemingen zijn daarom verkocht.

KLP heeft een beheerd vermogen van in totaal 114 miljard dollar. Het belang in Oshkosh was ongeveer 1,9 miljoen dollar waard. Dat bedrijf levert onder meer trucks die volgens KLP door het Israëlische leger werden omgebouwd tot bewapende troepentransportvoertuigen. Het belang in Thyssenkrupp was ongeveer 1 miljoen dollar waard. Die onderneming levert onder meer duikboten aan Israël.

KLP zegt dat die bedrijven met hun wapenverkopen aan Israël bijdragen aan mensenrechtenschendingen en dat ze niet voldoen aan de investeringsrichtlijnen van het pensioenfonds.