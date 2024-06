Topman Accell gelooft niet in kwade opzet bij problemen Babboe

HEERENVEEN (ANP) - Het kwaliteitssysteem van het geplaagde bakfietsenmerk Babboe functioneerde slecht, maar topman Tjeerd Jegen van moederbedrijf Accell gelooft "niet dat hier met kwade opzet dingen zijn gebeurd". Dat heeft Jegen gezegd in een interview in Het Financieele Dagblad. Babboe is eerder dit jaar in opspraak geraakt doordat verschillende bakfietsmodellen onveilig bleken. Naar die kwestie loopt ook een strafrechtelijk onderzoek.

"Over het strafrechtelijk onderzoek kan ik niets zeggen", geeft Jegen aan in de krant. "Zelf zijn we met een feitenonderzoek gestart naar wat er fout is gegaan. Dat is nog niet afgerond."

Jegen stelt dat hij dus nog geen "harde conclusies" kan geven. "Maar wat ik tot nu toe heb gezien is een bedrijf dat klanttevredenheid zo belangrijk vond, dat elke klant individueel zo snel mogelijk werd geholpen. De klant moest weer kunnen rijden, dat was het doel."

Volgens de Accell-topman, die eerder aan het hoofd stond van winkelketen HEMA, was het probleem dat dit niet leidde tot een diepere analyse van de problemen bij Babboe. "Bij een normaal functionerend kwaliteitssysteem gebeurt dit wel."