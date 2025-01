Noors staatsfonds boekt opnieuw recordwinst in 2024

OSLO (ANP/RTR) - Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen heeft vorig jaar opnieuw een recordwinst behaald. De grootste aandelenbelegger ter wereld profiteerde vooral van zijn beleggingen in technologiebedrijven. "Vooral de Amerikaanse technologieaandelen presteerden erg goed", zei topman Nicolai Tangen in een toelichting op de resultaten. Negen van de tien grootste aandelenbezittingen van het fonds waren eind 2024 technologiebedrijven, waarbij Apple, Microsoft en Nvidia de top drie vormden.

Het fonds, dat de inkomsten van de Noorse staat uit olie- en gasproductie investeert, bezit gemiddeld 1,5 procent van alle beursgenoteerde aandelen wereldwijd, waaronder ook Shell en ASML. In totaal heeft het staatsfonds een beheerd vermogen van 1,8 biljoen dollar (ruim 1,7 biljoen of 1700 miljard euro). Het rendement op de investeringen van het fonds bedroeg vorig jaar in totaal 13 procent en leverde een recordwinst op van 222 miljard dollar (ongeveer 214 miljard euro). Het oude record van omgerekend ongeveer 190 miljard euro in 2023 werd daarmee verbroken.

Investeringen in aandelen leverden 18 procent op in 2024. Naast aandelen investeert het fonds ook in obligaties, vastgoed en duurzame energie. Beleggingen in vastgoed en infrastructuur voor duurzame energie leverden minder op. Het fonds bleef daardoor in 2024 net iets achter bij de zogeheten benchmark waaraan het zichzelf meet.