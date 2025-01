Vrees voor tientallen doden na stormloop bij massabedevaart India

PRAYAGRAJ (ANP/RTR/AFP) - Een stormloop op een religieuze massabijeenkomst in India heeft mogelijk aan tientallen mensen het leven gekost. Politiemensen laten persbureau Reuters weten dat bijna veertig lichamen naar een mortuarium zijn gebracht.

De slachtoffers vielen op de Kumbh Mela, omschreven als het grootste religieuze feest ter wereld. Er komen tientallen miljoenen mensen op af. Hindoes kunnen bij de noordelijke stad Prayagraj baden op de plek waar drie heilige stromen samenkomen.

Getuigen zeggen dat chaos ontstond toen een grote mensenmassa in de vroege ochtend wilde baden. Gelovigen liepen in de duisternis mensen onder de voet die bij de oevers zaten of daar lagen te slapen.

"We zagen mensen vallen, op elkaar liggen en anderen vertrappen om een veilige plek te vinden", zegt een getuige tegen Reuters. Premier Narendra Modi zei op X mee te leven met de nabestaanden.