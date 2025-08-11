Noors staatsfonds straft Israëlische bedrijven om Gaza-conflict

OSLO (ANP/RTR) - Het Noorse staatsfonds gaat Israëlische bedrijven financieel afstraffen door honderden miljoenen aan investeringen terug te trekken en samenwerkingen stop te zetten. De reden is het Israëlisch-Palestijnse conflict, werd maandag bekend.

Het fonds, de grootste aandelenbelegger ter wereld, had eind juni belangen in 61 Israëlische bedrijven. In de afgelopen dagen zijn de aandelen van 11 van deze bedrijven verkocht, zo staat in een verklaring. De namen van de bedrijven zijn niet bekendgemaakt. "We zijn nu volledig uit deze posities gestapt", aldus het fonds, dat toevoegde dat het blijft kijken naar Israëlische bedrijven voor mogelijke desinvesteringen.

De aankondiging volgt op een spoedonderzoek dat vorige week werd gestart, na mediaberichten dat het fonds een belang had genomen in een Israëlische straalmotorfabrikant. Dit bedrijf levert diensten aan de Israëlische strijdkrachten.

Het staatsfonds had eind vorig jaar voor ruim 1,7 miljard euro aandelen in Israëlische bedrijven.