Journalistenbonden: dood collega's Al Jazeera past in patroon IDF

GAZA (ANP) - Internationale en nationale journalistenorganisaties herkennen een patroon in aanvallen die Israël uitvoert op journalisten en mediawerkers in de Gazastrook. Dat melden onder meer het Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Sans Frontières en de International Federation of Journalists nadat een dag eerder vijf medewerkers van de Qatarese nieuwszender Al Jazeera werden gedood door het Israëlische leger.

In die aanval maar ook in andere aanvallen ziet het CPJ "een patroon van Israël om journalisten als militanten te bestempelen zonder geloofwaardig bewijs aan te leveren".

De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat het lijkt alsof Israël niet eens meer probeert te verhullen dat het de journalistiek daar wil uitroeien. Het in Amsterdam gevestigde Free Press Unlimited laat weten dat de dreiging die journalisten in Gaza lopen, past in "een breder patroon van de intimidatie van de pers".