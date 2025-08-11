ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Journalistenbonden: dood collega's Al Jazeera past in patroon IDF

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 17:23
anp110825119 1
GAZA (ANP) - Internationale en nationale journalistenorganisaties herkennen een patroon in aanvallen die Israël uitvoert op journalisten en mediawerkers in de Gazastrook. Dat melden onder meer het Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Sans Frontières en de International Federation of Journalists nadat een dag eerder vijf medewerkers van de Qatarese nieuwszender Al Jazeera werden gedood door het Israëlische leger.
In die aanval maar ook in andere aanvallen ziet het CPJ "een patroon van Israël om journalisten als militanten te bestempelen zonder geloofwaardig bewijs aan te leveren".
De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat het lijkt alsof Israël niet eens meer probeert te verhullen dat het de journalistiek daar wil uitroeien. Het in Amsterdam gevestigde Free Press Unlimited laat weten dat de dreiging die journalisten in Gaza lopen, past in "een breder patroon van de intimidatie van de pers".
Vorig artikel

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

Volgend artikel

Noors staatsfonds straft Israëlische bedrijven om Gaza-conflict

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'

shutterstock_1523322002

Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)