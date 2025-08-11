Papiermaker Crown Van Gelder krijgt geen inzage in administratie

HAARLEM (ANP) - De Noord-Hollandse papierfabriek Crown Van Gelder krijgt van de rechter geen inzicht in de volledige administratie van voor de doorstart in 2023. Het opnieuw noodlijdende bedrijf uit Velsen-Zuid had dat in een kort geding geëist na een conflict met de curatoren, maar daar is de rechtbank in Haarlem niet in meegegaan. Volgens Crown Van Gelder was de volledige inzage met name nodig "voor het aantrekken van externe financiering, noodzakelijk voor het voortbestaan van de fabriek".

Crown Van Gelder was met name geïnteresseerd in documenten van oud-bestuurders. De curatoren, die na de doorstart ook aandelen van het bedrijf in handen kregen, wilden op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen inzage geven in die gegevens. Daar kan de rechter zich in vinden.

Crown Van Gelder stapte naar de rechter omdat het voortbestaan van het bedrijf door deze situatie al in november in gevaar komt. Daarom heeft de papierproducent ook al ontslag van het personeel aangevraagd.