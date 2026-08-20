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Reuters: UEFA, AFC en CONCACAF overwegen motie tegen Infantino

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 13:35
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NYON (ANP) - De voetbalbonden van Europa (UEFA), Azië (AFC) en Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De bonden willen hier zelf geen officiële uitspraken over doen.
Eerder haalden de drie voetbalfederaties in een open brief hard uit naar Infantino naar aanleiding van zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ze spraken van een breuk in het vertrouwen in Infantino en in de integriteit van de sport.
Volgens een ingewijde is er wel nog angst dat een mislukte motie van wantrouwen Infantino alleen maar sterkt. Zo kan de voorzitter nog altijd rekenen op steun vanuit onder meer Afrika.
Voor het indienen van een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden.
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