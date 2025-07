Nutella-maker Ferrero bevestigt overname moederbedrijf Kellogg's

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Nutella-eigenaar Ferrero neemt het moederbedrijf van Kellogg's over voor 3,1 miljard dollar, omgerekend ruim 2,6 miljard euro. Dat meldt het Italiaanse Ferrero, dat ook bekend is van Tic Tac, Kinder, Raffaello en Ferrero Rocher, nadat verschillende Amerikaanse media hierover eerder op donderdag al berichtten.

Ferrero breidt met de overname zijn positie op de lucratieve Amerikaanse markt verder uit. Volgens een verklaring betaalt Ferrero 23 dollar per aandeel Kellogg in contanten.

WK Kellogg ontstond twee jaar geleden bij de opsplitsing van Kellogg in een snackdivisie, Kellanova, en de ontbijtmerken die cornflakes en cruesli verkopen. Ferrero heeft na de overname een diverser productaanbod, waardoor het bedrijf minder afhankelijk is van chocolade dat door gestegen cacaoprijzen duurder wordt.