Delta Air Lines fors hoger op afwachtend Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Delta Air Lines behoorde donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De luchtvaartmaatschappij presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor de huidige verslagperiode, met daarin het belangrijke vakantieseizoen, vielen hoger uit dan voorzien.

Ook gaf het bedrijf weer een verwachting af voor het hele jaar. In april trok Delta Air Lines de jaarverwachting nog in door de onzekerheid rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Het aandeel werd 8,7 procent hoger gezet. Andere luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en United Airlines gingen mee omhoog en stegen 7,2 en 7,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de winstbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.402 punten. De brede S&P 500-index zakte een fractie tot 6259 punten en techgraadmeter Nasdaq noteerde nipt lager op 20.609 punten.

2,6 miljard euro

Woensdag sloot de Nasdaq op een nieuw recordniveau, dankzij de aanhoudende opmars van Nvidia. Dat chipconcern wist als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van meer dan 4 biljoen dollar te bereiken door het aanhoudende optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). Nvidia ging donderdag verder omhoog en klom 0,3 procent.

WK Kellogg werd ruim 30 procent meer waard. Het Italiaanse Ferrero, bekend van Nutella, Tic Tac en Kinder, neemt het moederbedrijf van Kellogg's over voor omgerekend 2,6 miljard euro. WK Kellogg ontstond twee jaar geleden bij de opsplitsing van Kellogg in een snackdivisie, Kellanova, en de ontbijtmerken die cornflakes en cruesli verkopen. De overname zou Ferrero minder afhankelijk maken van chocolade, dat door gestegen cacaoprijzen steeds duurder wordt.

Importheffingen VS

Beleggers hielden verder de ontwikkelingen rond de importheffingen van Trump in de gaten. Tot nu toe hebben zo'n twintig landen brieven met handelstarieven van Trump ontvangen. Deze tarieven komen grotendeels overeen met de percentages die in april werden aangekondigd. Het tarief voor Brazilië van 50 procent ligt wel veel hoger dan de eerdere heffing van 10 procent.

Landen hebben nog tot 1 augustus om de hoge importheffingen via handelsdeals te voorkomen. Beleggers lijken erop te vertrouwen dat Trump voor die tijd in ieder geval deals zal sluiten met belangrijke handelspartners als de EU en India.