Mensenrechtenchef tegen VS: draai sancties tegen rapporteur terug

GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties wil dat Amerikaanse sancties tegen speciaal rapporteur Francesca Albanese meteen worden teruggedraaid. "Zelfs bij grote meningsverschillen zouden VN-lidstaten inhoudelijk en constructief met elkaar in gesprek moeten gaan, in plaats van hun toevlucht te nemen tot strafmaatregelen", zegt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk in een verklaring.

Albanese is als onafhankelijk expert aangesteld om verslag uit te brengen over de mensenrechtensituatie in bezette Palestijnse gebieden. Ze staat bekend als zeer kritisch over het optreden van de Israëlische regering, die ze heeft beschuldigd van genocide. Met haar optreden riep ze de toorn van de VS over zich af. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde deze week aan dat Albanese sancties krijgt opgelegd. Hij verweet haar in een bericht op X "politieke en economische oorlogvoering tegen de Verenigde Staten en Israël".