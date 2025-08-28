Tennisser Sinner zonder setverlies naar derde ronde van US Open

NEW YORK (ANP) - Jannik Sinner staat in de derde ronde van de US Open. De 24-jarige titelverdediger speelde een uitstekende wedstrijd tegen de Australiër Alexei Popyrin: 6-3 6-2 6-2.

De nummer 1 van de wereldranglijst liet zijn tegenstander kansloos met harde services, mooie passeerslagen en een fantastische lob. Hij is helemaal hersteld van het virus dat hij anderhalve week geleden had opgelopen in het masterstoernooi van Cincinnati. De Italiaan voelde zich zo slap dat hij moest opgeven in de finale tegen Carlos Alcaraz.

Sinner verloor in de eerste ronde slechts vier games tegen de Tsjech Vit Kopriva: 6-1 6-1 6-2. Hij stuit in de derde ronde op de Canadees Denis Shapovalov, die de Fransman Valentin Royer versloeg in de tweede ronde: 7-6 (6) 3-6 7-6 (4) 6-3.