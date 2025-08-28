ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Sinner zonder setverlies naar derde ronde van US Open

Sport
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 22:48
anp280825206 1
NEW YORK (ANP) - Jannik Sinner staat in de derde ronde van de US Open. De 24-jarige titelverdediger speelde een uitstekende wedstrijd tegen de Australiër Alexei Popyrin: 6-3 6-2 6-2.
De nummer 1 van de wereldranglijst liet zijn tegenstander kansloos met harde services, mooie passeerslagen en een fantastische lob. Hij is helemaal hersteld van het virus dat hij anderhalve week geleden had opgelopen in het masterstoernooi van Cincinnati. De Italiaan voelde zich zo slap dat hij moest opgeven in de finale tegen Carlos Alcaraz.
Sinner verloor in de eerste ronde slechts vier games tegen de Tsjech Vit Kopriva: 6-1 6-1 6-2. Hij stuit in de derde ronde op de Canadees Denis Shapovalov, die de Fransman Valentin Royer versloeg in de tweede ronde: 7-6 (6) 3-6 7-6 (4) 6-3.
Vorig artikel

Nvidia bij verliezers op hoger Wall Street na cijfers

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

8375414

Oekraïense soldaat kruipt na martelingen uit graf: "Wonder dat hij nog leeft"