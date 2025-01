Nvidia hoger op Wall Street na speech topman op techbeurs CES

NEW YORK (ANP) - AI-chipconcern Nvidia stond dinsdag bij opening van de beurshandel in New York bij de winnaars. Beleggers op Wall Street verwerkten een speech van Nvidia-topman Jensen Huang op de grote CES-techbeurs in Las Vegas waarin hij een reeks nieuwe producten aankondigde op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het aandeel Nvidia steeg in de vroege handel 1,7 procent. Huang zei dat er onder meer nieuwe grafische kaarten komen met AI-technologie voor het spelen van games. Verder kondigde hij samenwerkingen aan met Toyota en Uber op het gebied van AI. Nvidia is de belangrijkste speler met chips voor AI-toepassingen en wil met die nieuwe producten zijn positie in die markt versterken.

Maandag steeg het aandeel van Nvidia al naar een nieuw recordniveau. Ook andere chipbedrijven zoals Broadcom, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology gingen omhoog, vooral dankzij sterke omzetcijfers van het Taiwanese Foxconn.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,4 procent hoger op 42.870 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 5997 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 19.920 punten. Op maandag waren overwegend plussen te zien, met een winst van 1,2 procent voor de Nasdaq.