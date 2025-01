Roep om intrekken AI-nieuwsfunctie Apple na fout 'BBC-bericht'

LONDEN (ANP) - De kritiek zwelt aan op een dienst van Apple die met hulp van kunstmatige intelligentie nieuwsflashes van nieuwsmedia samenvat. Meerdere keren zorgde de functie voor notificaties op iPhones met onjuist nieuws dat werd toegeschreven aan de Britse omroep BBC. De voormalige hoofdredacteur van The Guardian, Alan Rusbridger, roept het Amerikaanse techconcern nu op om de AI-dienst volledig te schrappen.

"Met het vertrouwen in nieuws is het al slecht genoeg gesteld zonder tussenkomst van Amerikaanse concerns die het als een soort testproduct behandelen", zei Rusbridger tegen BBC Radio Four. De journalist, die ook in een toezichtsraad van socialemediabedrijf Meta zit, noemde de technologie van Apple "onbeheersbaar". Eerder riep de internationale journalistenorganisatie RSF op tot het schrappen van de dienst, omdat die het vertrouwen in nieuwsmedia zou ondermijnen.

De BBC zelf diende in december een klacht in bij Apple. Dat deed de omroep nadat de AI-dienst van Apple een pushbericht had verstuurd waarin de BBC zou beweren dat de Amerikaan Luigi Mangione, die wordt verdacht van de moord op UnitedHealthcare-topman Brian Thompson, zichzelf had doodgeschoten. In werkelijkheid had de BBC dat nooit gemeld en is Mangione in leven. Onlangs verschenen ook foutieve pushberichten over het wereldkampioenschap darts en de geaardheid van tennisser Rafael Nadal die werden toegeschreven aan de BBC.

Apple kondigde aanpassingen aan aan de AI-nieuwsdienst, waardoor het zichtbaar wordt welke samenvattingen van pushberichten met kunstmatige intelligentie zijn gegenereerd. Maar de critici vinden dit onvoldoende.