Nvidia lijkt op weg naar beurswaarde van 5 biljoen dollar

NEW YORK (ANP/RTR) - Nvidia lijkt op weg om het eerste bedrijf ooit te worden met een beurswaarde van 5 biljoen dollar. Dat is 5000 miljard dollar, omgerekend ongeveer 4300 miljard euro.

De aandelen van de Amerikaanse chipfabrikant lieten woensdag in de voorbeurshandel in New York een stijging van meerdere procenten zien. Later op de dag, als de aandelenhandel op Wall Street begint, zal blijken waar de beurswaarde precies op uitkomt.

Beleggers reageren op door Nvidia-topman Jensen Huang onthulde plannen om zeven supercomputers voor de Amerikaanse overheid te bouwen. Deze en andere aankondigingen van hem versterken het vertrouwen van investeerders in de rol van het bedrijf als middelpunt van de wereldwijde AI-golf.

Daarnaast heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd dat hij donderdag met de Chinese president Xi Jinping wil praten over de Blackwell-AI-chip van Nvidia. Mogelijk leidt dat tot nieuwe kansen in China. Apple doorbrak dinsdag de grens van 4 biljoen dollar.