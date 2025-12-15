Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

Na bijna twee decennia trouwe dienst gaat het bekende iDeal-betaalsysteem langzaam maar zeker met pensioen. Miljoenen Nederlanders rekenen er dagelijks mee af, maar toch staat er een grote verandering voor de deur: maak kennis met WERO.

iDEAL zag in 2005 het levenslicht als typisch Nederlandse betaaloplossing. Jarenlang werd het beheerd door ING, Rabobank en ABN AMRO via organisatie Currence. Het groeide uit tot hét standaard betaalmiddel voor online afrekenen. Inmiddels klikken we zo’n vier miljoen keer per dag op de iDeal-knop. Maar de wereld van digitaal betalen verandert en Europa wil meer grip op de eigen systemen.

In 2023 werd iDeal opgenomen in het European Payments Initiative (EPI), een brede samenwerking tussen Europese banken en betaalbedrijven. De gedachte daarachter: het continent moet minder afhankelijk worden van Amerikaanse spelers als Visa, Mastercard en PayPal. Bovendien werkt elk land met eigen systemen – België met Bancontact, Frankrijk met Paylib – wat zorgt voor een lappendeken aan betaaloplossingen.

Wero: de nieuwe Europese betaalportemonnee

De opvolger van iDeal heet Wero: een digitale portemonnee die Europees betalen eenvoudiger en uniform moet maken. De technologie achter Wero is deels gebaseerd op het vertrouwde iDeal, maar het platform moet uiteindelijk veel meer kunnen dan alleen afrekenen. Denk aan grensoverschrijdende online betalingen, betaalverzoeken versturen en in de toekomst zelfs contactloos betalen via de app.

De overgang start op 1 januari 2026. Wero is nu al beschikbaar in Duitsland, België en Frankrijk. Nederland volgt dus binnenkort.

Moet je als gebruiker iets regelen?

Wero wordt geïntegreerd in de app van je eigen bank, maar je kunt ook kiezen voor een aparte Wero-app die je koppelt aan je rekening. De betaling loopt net als nu via een directe overschrijving vanaf je bank. In de praktijk werkt het bijna hetzelfde: je selecteert Wero bij het afrekenen, bevestigt de betaling en klaar.

Tijdens de overgangsperiode blijven iDeal en Wero nog naast elkaar bestaan, maar dat is tijdelijk. Uiterlijk eind 2027 verdwijnt iDeal volledig uit het betaalmenu en blijft alleen Wero over. De meeste gebruikers zullen daar nauwelijks iets van merken, behalve dat online betalingen binnen Europa straks een stuk eenvoudiger worden.

Bron: Metro