Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

Goed nieuws voor iedereen die zijn hersenen fit wil houden: onderzoekers hebben ontdekt dat een combinatie van gezonde gewoontes en een positieve instelling je brein aanzienlijk jonger kan houden. Het verschil kan oplopen tot wel acht jaar.

Eerst even uitleggen wat onderzoekers bedoelen met 'hersenleeftijd'. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen wetenschappers tegenwoordig hersenscans analyseren en schatten hoe oud iemands brein eruitziet. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als je echte leeftijd. Sommige mensen van 60 hebben hersenen die eruitzien als die van een 55-jarige, anderen hebben juist hersenen die ouder lijken.

Het verschil tussen je echte leeftijd en je geschatte hersenleeftijd noemen onderzoekers de 'brain age gap'. Een negatief getal betekent dat je brein er jonger uitziet dan je bent. En dat wil je, want een jonger ogend brein hangt samen met een betere gezondheid.

Wat maakt het verschil?

De onderzoekers volgden bijna 200 volwassenen tussen de 45 en 85 jaar, waarvan de meesten last hadden van chronische pijn. Ze keken naar allerlei factoren die het brein kunnen beïnvloeden.

Mensen met meer beschermende gewoontes en een positievere instelling hadden hersenen die er gemiddeld bijna vier jaar jonger uitzagen dan mensen met minder van deze eigenschappen. In het meest uitgesproken geval liep het verschil zelfs op tot ongeveer acht jaar.

Welke gewoontes helpen dan?

De onderzoekers keken naar een combinatie van factoren die je grotendeels zelf in de hand hebt. Niet roken bleek belangrijk, net als een gezonde buikomvang. Maar ook mentale factoren speelden een grote rol: optimisme, positieve emoties, weinig stress, goede sociale contacten en voldoende slaap.

Deze factoren werkten samen sterker dan los van elkaar. Het gaat dus niet om één wondermiddel, maar om een combinatie van gezonde keuzes.

Ook op langere termijn

De onderzoekers volgden een deel van de deelnemers twee jaar lang. Ook dan bleven de beschermende factoren hun werk doen. Mensen die aan het begin van de studie meer beschermende eigenschappen hadden, verouderden ook langzamer in hun hersenen gedurende die twee jaar.

Wat verder opviel: chronische pijn en sociaaleconomische factoren hadden ook een invloed op hersenveroudering. Maar wanneer de onderzoekers alle factoren samen bekeken, bleken de leefstijl- en mentale factoren het belangrijkst.