Nvidia trekt techsector omlaag op negatief Wall Street

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse techsector stond woensdag bij de opening van de aandelenbeurzen in New York onder druk door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor AI-chipbedrijf Nvidia bij de export naar China. Nvidia waarschuwde dat dit het bedrijf miljarden kost. Het concern moet hierdoor ongeveer 5,5 miljard dollar afboeken in het huidige kwartaal, vanwege voorraden en verplichtingen met betrekking tot chips.

Het aandeel Nvidia ging kort na de opening 6,2 procent omlaag. De branchegenoten Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom en Micron Technology verloren tot 7,3 procent. Nvidia is wereldwijd de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en het concern was de grote aanjager van de AI-rally op de beurzen vorig jaar.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 40.251 punten. De hoofdindex, die bestaat uit dertig van de grootste Amerikaanse bedrijven, eindigde dinsdag al op verlies. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 1 procent tot 5344 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent op 16.509 punten.