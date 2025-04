Tennisser Van de Zandschulp uitgeschakeld in München

MÜNCHEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi in München te bereiken. De Nederlander verloor in twee sets van Ben Shelton, de nummer 15 van de wereldranglijst uit de Verenigde Staten: 7-6 (1) 6-3.

Van de Zandschulp verloor zijn eerste opslagbeurt, maar knokte zich in de eerste set terug naar 4-4. Vervolgens won hij in de tiebreak slechts 1 punt. De nummer 89 van de wereld verloor ook zijn eerste opslagbeurt van de tweede set en zag zijn als tweede geplaatste tegenstander uitlopen naar 6-3. Het laatste punt van de wedstrijd was een dubbele fout.

De 29-jarige Van de Zandschulp verloor in de kwalificaties kansloos van Learner Tien, maar mocht als lucky loser alsnog deelnemen aan het graveltoernooi. Vervolgens versloeg hij in de eerste ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-4 3-6 6-4.

Tallon Griekspoor komt later op woensdag ook in actie in München. Hij speelt tegen de Duitser Yannick Hanfmann om een plek in de kwartfinale.