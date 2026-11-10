Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nvidia verder omlaag op Wall Street door affaire topman

Economie
door anp
anp101126129 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Het aandeel Nvidia ging dinsdag verder omlaag op de beurzen in New York met een verlies van 4 procent bij aanvang. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld kwam vorige week donderdag al onder zware druk te staan door de verkoopgolf in de AI-sector. Die volgde op de angst voor strengere regulering van AI na de ruime overwinning van de Democraten bij de midterms.
De meeste AI-gerelateerde aandelen, met name die van chipbedrijven, herstelden maandag van die klap. Nvidia zakte maandag echter nadat topman Jensen Huang had bevestigd vreemd te zijn gegaan. The New York Times berichtte vorige maand al over de affaire van Huang met een vrouw, die volgens de Amerikaanse autoriteiten mogelijk een Chinese spion is.
De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na cijfers over de Amerikaanse inflatie die iets hoger uitvielen dan verwacht. De Dow-Jonesindex verloor kort na opening 0,4 procent tot 52.207 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 7507 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent tot 25.061 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel1656649475

Huurtoeslag en een pensioenfonds dat invaart? Geef je nieuwe inkomen nu door, anders betaal je in 2028 honderden euro's terug

Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.

Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

shutterstock_2839740149

50.000 euro op je rekening? Zo geef je je geld een verstandige bestemming

ramen-open-condens-header

Elke ochtend de ramen open en toch condens? Dit kan er misgaan: is dat genoeg tegen vocht?

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

anp091126144 1

Donald Trump trekt uitslag Amerikaanse midterms alsnog in twijfel

Loading