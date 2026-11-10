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Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

Samenleving
door anp
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MADRID/SANTA CRUZ (ANP) - De Spaanse regering heeft vanwege de massale illegale migratie naar de Canarische Eilanden daar een 'migratienoodsituatie' uitgeroepen. De Interministeriële Commissie voor Immigratie is dinsdag bijeengekomen onder leiding van de minister voor de landsdelen Víctor Torres.
Er wordt onmiddellijk ruim 15 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor meer opvang van migranten op de eilanden en voor de overplaatsing van migranten naar het Spaanse vasteland, aldus de Spaanse publieke omroep.
De immigratiecommissie heeft ook gezegd dat er een extra schip naar het eiland El Hierro wordt gestuurd om er migranten uit zee te redden. Het eiland van nog geen 270 vierkante kilometer met 10.000 inwoners wordt sinds september overspoeld door migranten die uit Afrika overzee komen. Het is het zuidelijkste van de Canarische Eilanden. Volgens regiopremier Fernando Clavijo zijn er alleen al deze maand met bootjes 7500 mensen vanuit West-Afrika op El Hierro geland.
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