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Klaver: wel gesprekken met coalitiepartijen, nog geen deal

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - PRO-partijleider Jesse Klaver heeft wel gesprekken met coalitiepartijen, maar er is nog geen deal over het belastingplan. Dat zegt hij dinsdagmiddag voorafgaand aan de stemmingen in de Tweede Kamer. Klaver ging niet in op verdere vragen. "Want ook als ik zeg met wie ik wel of niet praat, zegt dat iets over het proces en dat maakt het allemaal nog complexer."
Zijn partij heeft samen met Volt een aanpassingsvoorstel ingediend om lasten te verschuiven van werk naar vermogen. De VVD is daar uitgesproken tegenstander van. De PRO-leider zegt dat hij praat "met coalitiepartijen", als hem gevraagd wordt of hij met alle coalitiepartijen praat.
Dat amendement wil PRO mogelijk nog aanpassen naar aanleiding van gesprekken, maar "vandaag niet, we gaan eerst het debat afwachten". Dinsdagavond debatteert de Kamer verder over het belastingplan.
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