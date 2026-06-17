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NVM: stroomaansluiting steeds bepalender voor waarde bedrijfspand

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 00:58
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UTRECHT (ANP) - Bedrijfspanden met voldoende stroomcapaciteit stijgen in waarde, stelt NVM Business. De wachtlijst voor een nieuwe of verzwaarde stroomaansluiting is de afgelopen jaren gegroeid. Hoe aantrekkelijk een pand voor een bedrijf is, wordt volgens de makelaarsvereniging steeds vaker bepaald door de beschikbaarheid van stroom in plaats van door locatie, bereikbaarheid of huurprijs. Panden zonder ruimte op het net worden moeilijker verhuurd of verkocht.
In drie jaar tijd is het aantal bedrijven op de wachtlijst toegenomen van 6000 tot 15.000. Bedrijven stellen door de krapte op het stroomnet uitbreidingen uit en gemeenten hebben steeds meer moeite met het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, volgens de makelaarsvereniging. De nieuwbouw van bedrijfsruimte daalt dit jaar naar 2,5 miljoen vierkante meter, verwacht NVM. Dat was drie jaar geleden nog zo'n 2 miljoen vierkante meter meer. Terwijl de vraag naar bedrijfsruimte hoog blijft, volgens NVM.
De makelaarsvereniging ziet wel dat er gewerkt wordt aan oplossingen. Op bedrijventerreinen wordt geëxperimenteerd met gezamenlijk energiemanagement. Daarnaast investeren beleggers meer en vooral in oudere bedrijfspanden. Via verduurzaming en slimmer energieverbruik willen ze de panden waardevoller maken.
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