Oekraïne gaat gas uit Griekenland importeren

Economie
door anp
zondag, 16 november 2025 om 11:58
KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne gaat gas importeren uit Griekenland om deze winter in de behoeften te kunnen voorzien. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag aangekondigd. De gasinfrastructuur van het land is geregeld doelwit van Russische aanvallen.
In oktober heeft Rusland nog met een grootschalige luchtaanval grote schade aangericht bij een van de belangrijkste gasproducenten van Oekraïne. Rusland voert in aanloop naar de winter vaker dergelijke aanvallen uit. Afgelopen winter was door Russische bombardementen de nationale gasproductie gehalveerd, volgens de Oekraïense regering.
"We hebben al een akkoord met Griekenland voorbereid voor de levering van gas aan Oekraïne", verklaarde Zelensky op sociale media.
De grootschalige bombardementen op de Oekraïense infrastructuur hadden gevolgen voor de Oekraïense economie en voor gewone burgers, die tijdens koude wintermaanden met stroomuitval te maken kregen.
