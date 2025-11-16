ECONOMIE
Meldingen van schade na aardbeving Zeerijp blijven binnenkomen

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 12:34
anp161125058 1
GRONINGEN (ANP) - Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn tot dusver 924 meldingen binnengekomen van schade na de aardbeving bij Zeerijp afgelopen vrijdag. Het gaat om meldingen die tot zondagochtend 11.00 uur zijn gedaan.
Tot zaterdagmiddag 16.00 uur waren er 758 schademeldingen binnengekomen, eerder op de zaterdag ging het nog om 593 meldingen.
Tussen vrijdag en zondagochtend zijn er in totaal ook 31 meldingen van een mogelijk 'acuut onveilige situatie' gedaan. Dat betekent dat iemand zich onveilig voelt in een woning of een ander gebouw, als gevolg van schade door de aardbeving. In vier gevallen waren maatregelen nodig om de situatie tijdelijk te verhelpen, aldus het IMG.
Zeerijp in Groningen werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4, een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in Groningen. De bevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in het gebied.
