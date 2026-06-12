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Oekraïne krijgt geld van IMF ondanks uitblijvende hervormingen

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 20:44
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Monetair Fonds leent nog eens bijna 700 miljoen dollar aan Oekraïne, hoewel het land niet heeft voldaan aan de geëiste belastinghervormingen. Het IMF en de regering in Kyiv hebben een akkoord bereikt dat nog moet worden goedgekeurd door het bestuur van het IMF.
Het IMF kondigde eerder dit jaar een lening van ruim 8 miljard dollar aan voor Oekraïne, na eerder al een financiering van bijna 16 miljard. Beide worden in delen vrijgegeven en er zijn voorwaarden aan verbonden. De afgelopen weken onderhandelden het IMF en Kyiv over de manier waarop een deel van het geld toch al zou kunnen worden uitgereikt zonder dat aan alle voorwaarden is voldaan. Daarover is nu een akkoord bereikt.
Het Oekraïense parlement slaagde er eerder niet in wetgeving aan te nemen waar de kredietverstrekker om vroeg. Uiteindelijk heeft het IMF ermee ingestemd dat Oekraïne de wetgeving tot juli mag uitstellen, meldde Bloomberg eerder op vrijdag op basis van bronnen.
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