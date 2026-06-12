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EU-toetredingsgesprekken met Oekraïne en Moldavië maandag verder

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 20:34
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BRUSSEL (ANP) - Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie. De EU-leiders besloten eind 2023 al dat die gesprekken geopend zouden worden, maar stonden lange tijd stil door verzet van de vorige Hongaarse regering.
"Vandaag heeft de Europese Unie een grote stap voorwaarts gezet", jubelen EU-kopstukken Ursula von der Leyen en António Costa. "Dit is erkenning voor de vastberadenheid, moed en inzet die beide landen hebben getoond bij het doorvoeren van hervormingen, zelfs ondanks de enorme uitdagingen."
De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeerde lange tijd vooruitgang in het toetredingsproces, maar hij verloor in april de verkiezingen. De nieuwe premier Péter Magyar zei later een overeenkomst te hebben gesloten met Kyiv over de rechten van Hongaarse minderheden in Oekraïne.
Vorige week werd al bekend dat Hongarije zijn veto had ingetrokken. Nu hebben de ambassadeurs van alle EU-landen formeel ingestemd met de hervatting van de onderhandelingen.
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