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Reuters: VAE geven miljarden aan Iraanse tegoeden vrij

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 21:05
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ABU DHABI (ANP) - De Verenigde Arabische Emiraten geven 10 miljard dollar (8,6 miljard euro) aan Iraanse bevroren tegoeden vrij, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De stap valt samen met de aankondiging van een deal tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij ook veel Iraans geld vrij kan komen.
Volgens de bronnen van Reuters is al meer dan 3 miljard dollar uitgekeerd aan Iran. Bij de overeenkomst zou zijn afgesproken dat Iran stopt met het aanvallen van de VAE. De laatste bekende aanval op de Golfstaat was op 4 mei.
Donderdag berichtte persbureau Bloomberg al dat functionarissen uit Iran en de VAE voor het eerst sinds het begin van de oorlog direct contact hadden gehad om de banden te verbeteren.
Iran krijgt mogelijk ook vele miljarden aan bevroren tegoeden van de VS, als onderdeel van een vredesakkoord. Wel benadrukte vicepresident JD Vance dat dat niet meteen zal gebeuren. Volgens hem wordt het geld alleen overgemaakt als Iran zijn verplichtingen uit de deal nakomt.
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