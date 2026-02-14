Oekraïne rekent op coulance IMF voor belangrijke miljardenlening

KYIV (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Oekraïense regering verwacht dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de voorwaarden voor een nieuwe miljardenlening afzwakt, zegt premier Joelia Svyrydenko. Volgens haar vinden de komende weken formele gesprekken plaats over die lening van ruim 8 miljard dollar zonder dat Oekraïne de daarvoor geëiste maatregelen heeft ingezet, zoals een impopulaire belastinghervorming.

De IMF-lening is volgens Svyrydenko belangrijk om ook de EU-lening van 90 miljard euro te ontvangen. "Het IMF is feitelijk het ankerpunt voor de hele internationale financiering", zei de premier tegen verslaggevers. "Als er geen programma is, vormt dat een blokkade voor financiering uit de Europese Unie."

Oekraïne is veel geld kwijt aan de verdediging van het land tegen de Russische inval en kampt ook met grote schade door de oorlog. Het IMF rekent erop dat het Oost-Europese land tussen 2026 en 2029 een financieringstekort van 136,5 miljard dollar heeft.