ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne rekent op coulance IMF voor belangrijke miljardenlening

Economie
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 12:03
anp140226074 1
KYIV (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Oekraïense regering verwacht dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de voorwaarden voor een nieuwe miljardenlening afzwakt, zegt premier Joelia Svyrydenko. Volgens haar vinden de komende weken formele gesprekken plaats over die lening van ruim 8 miljard dollar zonder dat Oekraïne de daarvoor geëiste maatregelen heeft ingezet, zoals een impopulaire belastinghervorming.
De IMF-lening is volgens Svyrydenko belangrijk om ook de EU-lening van 90 miljard euro te ontvangen. "Het IMF is feitelijk het ankerpunt voor de hele internationale financiering", zei de premier tegen verslaggevers. "Als er geen programma is, vormt dat een blokkade voor financiering uit de Europese Unie."
Oekraïne is veel geld kwijt aan de verdediging van het land tegen de Russische inval en kampt ook met grote schade door de oorlog. Het IMF rekent erop dat het Oost-Europese land tussen 2026 en 2029 een financieringstekort van 136,5 miljard dollar heeft.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

anp140226043 1

Werkgevers: massa-ontslagen in Nederland op komst

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading