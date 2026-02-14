ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: erg gerustgesteld door toespraak Rubio

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 11:50
bijgewerkt om zaterdag, 14 februari 2026 om 11:55
anp140226072 1
Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is "erg gerustgesteld" door de toespraak van de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Dat zei de Duitse politica na afloop van haar eigen toespraak op de veiligheidsconferentie in München.
"We weten dat er binnen de regering sommigen zijn die een hardere toon aanslaan over deze onderwerpen", maar Rubio was volgens Von der Leyen duidelijk. "Hij zei: we willen een sterk Europa binnen de alliantie. En daar werken we intensief aan in de Europese Unie."
Von der Leyen gaf NAVO-baas Mark Rutte van repliek op zijn recente opmerking in het Europees Parlement. Hij zei dat Europa niet zonder de VS kan. "Droom verder" als Europa denkt dat wel te kunnen, schamperde hij. Die woorden vielen niet in goede aarde.
"Nee, mijn beste vriend, het gaat niet alleen om de status quo of om verdeeldheid en ontwrichting", zei Von der Leyen vanaf het podium tegen Rutte, die in de zaal zat.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

anp140226043 1

Werkgevers: massa-ontslagen in Nederland op komst

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading