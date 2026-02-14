Von der Leyen: erg gerustgesteld door toespraak Rubio

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is "erg gerustgesteld" door de toespraak van de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Dat zei de Duitse politica na afloop van haar eigen toespraak op de veiligheidsconferentie in München.

"We weten dat er binnen de regering sommigen zijn die een hardere toon aanslaan over deze onderwerpen", maar Rubio was volgens Von der Leyen duidelijk. "Hij zei: we willen een sterk Europa binnen de alliantie. En daar werken we intensief aan in de Europese Unie."

Von der Leyen gaf NAVO-baas Mark Rutte van repliek op zijn recente opmerking in het Europees Parlement. Hij zei dat Europa niet zonder de VS kan. "Droom verder" als Europa denkt dat wel te kunnen, schamperde hij. Die woorden vielen niet in goede aarde.

"Nee, mijn beste vriend, het gaat niet alleen om de status quo of om verdeeldheid en ontwrichting", zei Von der Leyen vanaf het podium tegen Rutte, die in de zaal zat.