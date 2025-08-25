Ørsted hard omlaag op beurs omdat Trump bouw windpark stillegt

FREDERICIA (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted heeft op de aandelenbeurs in Kopenhagen een flinke koersval gemaakt. De waarde van het aandeel daalde maandag tot het laagste niveau ooit. De Amerikaanse overheid heeft vrijdag alle werkzaamheden stilgelegd van een groot windmolenpark van Ørsted voor de kust bij de staat Rhode Island.

De werkzaamheden waren al voor 80 procent voltooid. De Amerikaanse president Donald Trump, die niets met duurzame energie heeft, legde sinds zijn aantreden de bouw van meerdere windparken stil.

Het aandeel verloor maandagochtend tot 19 procent aan waarde. Dit jaar is het al met bijna 50 procent gedaald, waardoor het bedrijf bijna 8 miljard dollar aan waarde is kwijtgeraakt.

Analisten van Jefferies schatten dat de bouw van het windmolenpark van Ørsted 4 miljard dollar kost, zo'n 3,4 miljard euro. Beleggers willen nu weten of het bedrijf een overeenkomst met de Amerikaanse regering kan sluiten of dat Ørsted het project moet opgeven.