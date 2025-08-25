ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ørsted hard omlaag op beurs omdat Trump bouw windpark stillegt

Economie
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 12:15
anp250825097 1
FREDERICIA (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted heeft op de aandelenbeurs in Kopenhagen een flinke koersval gemaakt. De waarde van het aandeel daalde maandag tot het laagste niveau ooit. De Amerikaanse overheid heeft vrijdag alle werkzaamheden stilgelegd van een groot windmolenpark van Ørsted voor de kust bij de staat Rhode Island.
De werkzaamheden waren al voor 80 procent voltooid. De Amerikaanse president Donald Trump, die niets met duurzame energie heeft, legde sinds zijn aantreden de bouw van meerdere windparken stil.
Het aandeel verloor maandagochtend tot 19 procent aan waarde. Dit jaar is het al met bijna 50 procent gedaald, waardoor het bedrijf bijna 8 miljard dollar aan waarde is kwijtgeraakt.
Analisten van Jefferies schatten dat de bouw van het windmolenpark van Ørsted 4 miljard dollar kost, zo'n 3,4 miljard euro. Beleggers willen nu weten of het bedrijf een overeenkomst met de Amerikaanse regering kan sluiten of dat Ørsted het project moet opgeven.
Vorig artikel

Fastfoodketen Taco Bell maakt doorstart in Nederland

Volgend artikel

Noors opslagproject van Shell krijgt eerste CO2-injectie

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers