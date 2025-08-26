ECONOMIE
Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

gezondheid
door Jeannette Kras
dinsdag, 26 augustus 2025 om 16:21
Alledaagse pijnstillers zoals ibuprofen en paracetamol blijken ongemerkt bij te dragen aan een van de grootste gezondheidsbedreigingen van deze tijd: antibioticaresistentie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de University of South Australia.
Voor het eerst is aangetoond dat deze middelen niet alleen afzonderlijk de resistentie van bacteriën tegen antibiotica versterken, maar dat ze samen een nog groter effect hebben. Wetenschappers onderzochten de invloed van pijnstillers op E. coli, een veelvoorkomende bacterie die maag- en urineweginfecties veroorzaakt, in combinatie met het breedspectrumantibioticum ciprofloxacine. Het resultaat: de bacteriën muteerden sneller en werden extreem resistent.
“Antibiotica zijn al decennialang onmisbaar bij de bestrijding van infecties, maar door overmatig en verkeerd gebruik zien we wereldwijd steeds meer resistente bacteriën”, zegt onderzoeksleider Rietie Venter. “Vooral in verzorgingstehuizen, waar ouderen vaak meerdere medicijnen krijgen voorgeschreven, is er een ideale voedingsbodem voor bacteriën om ongevoelig te worden voor antibiotica.”
Volgens de onderzoekers is het probleem groter dan gedacht. “Toen bacteriën naast ciprofloxacine ook werden blootgesteld aan ibuprofen en paracetamol, ontwikkelden ze meer genetische mutaties. Ze groeiden sneller en werden niet alleen resistent tegen ciprofloxacine, maar ook tegen meerdere andere antibiotica”, legt Venter uit. “We ontdekten bovendien dat de pijnstillers de verdedigingsmechanismen van de bacterie activeren, waardoor antibiotica sneller worden afgevoerd en minder effectief zijn.”
De studie keek naar negen veelgebruikte medicijnen in ouderenzorginstellingen, waaronder pijnstillers, bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en slaapmiddelen. De conclusie: antibioticaresistentie draait niet meer alleen om antibiotica zelf. “Dit onderzoek laat zien dat we veel beter moeten nadenken over de risico’s van het combineren van medicijnen”, aldus Venter. “Dat betekent niet dat we moeten stoppen met pijnstillers of andere middelen, maar we moeten ons wel bewuster zijn van hoe ze de werking van antibiotica beïnvloeden.”
Bron: Phys.org

