Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

Het kon niet uitblijven: met een kwakkelende DIlan Yesilgöz als partijleider blijft er van de VVD niet veel meer over. De partij heeft nog 15 zetels in de laatste peiling van EenVandaag, nog even en JA21 zit de liberalen op de hielen. De partij van Eerdmans is ten opzichte van vorige maand weer verder gestegen naar 9 zetels.

De PVV blijft om onduidelijke redenen onverminderd groot: 33 zetels. PvdA-GroenLinks verliest in een maand drie virtuele zetels en staat nu op 26. CDA blijft de derde partij met 22 zetels. Met D66 onder leiding van Rob Jetten wil het nog niet echt lukken: 10 zetels. En ook de SP krijgt ondanks een prima partijleider in de persoon van Jimmy Dijk, de peilingen maar niet echt omhoog. Met een luttele 7 zetels zijn ze momenteel kleiner dan JA21. NSC is ook de laatste zetel kwijtgeraakt.

Een coalitie wordt met deze zetelverdeling lastig, zo becijferde EenVandaag. Over links zou het kunnen als GroenLinks-PvdA, CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie samen gaan regeren. Zij komen dan uit op 78 zetels. Over rechts is er geen meerderheid zonder het CDA. PVV, VVD, JA21, BBB, SGP en Forum voor Democratie hebben samen 68 zetels.