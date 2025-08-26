ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

psychologie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 26 augustus 2025 om 18:04
93012916_l
Je kunt je eigenlijk amper herinneren dat een van je ouders je aanmoedigde en steunde toen je een kind was. Als je als volwassene nauwelijks warme herinneringen hebt aan je kindertijd, kan dat iets zeggen over hoe veilig en gesteund je je toen voelde.
Psychologen wijzen vooral op “veilig gehechte” ervaringen: momenten waarop je werd gezien, getroost en vrij kon spelen. De Amerikaanse psychiater Daniel Siegel vat het kernachtig samen: “Children who feel seen and soothed are more likely to become secure” – kinderen die zich gezien en getroost weten, groeien vaker veilig gehecht op (The Power of Showing Up, 2020).
Welke herinneringen duiken bij veel mensen met een ‘gelukkige jeugd’ op? Onderzoekers en ontwikkelingspsychologen noemen vaak deze herkenbare bouwstenen:
  • Onbezorgd samenspel: vrij buitenspelen, fantasiespellen, samen lachen.
  • Gezien en getroost worden: bij verdriet werd je serieus genomen en gekalmeerd.
  • Rituelen en voorspelbaarheid: vaste bedtijden, terugkerende gezinsmomenten.
  • Competentie‑momenten: iemand moedigde je aan bij iets nieuws of spannends.
  • Verhalen over jou: ouders vertelden anekdotes die jouw identiteit bevestigden.
  • Veilige grenzen: duidelijke regels zonder vernedering.
  • Een ‘thuisgevoel’: een plek waar je mocht falen en toch welkom was.
Belangrijk: geheugen is feilbaar. Het ontbreken van een specifieke herinnering betekent niet automatisch dat ze er nooit was. Wel laten langlopende studies zien dat warme, responsieve zorg samenhangt met betere mentale gezondheid en veerkracht later in het leven. Een meta-analyse in Psychological Bulletin vond bijvoorbeeld dat veilige gehechtheid significant samenhangt met minder internaliserende problemen en meer sociaal functioneren over de levensloop.
Bouwsteen | Wat het doet
  • Samenspel | Ontwikkelt creativiteit en sociale afstemming
  • Gezien/getroost | Reguleert stress, bouwt basisvertrouwen
  • Rituelen | Geeft voorspelbaarheid en veiligheid
  • Competentie | Versterkt zelfeffectiviteit
  • Verhalen over jou | Bouwt coherente identiteit
  • Veilige grenzen | Leert grenzen en respect zonder angst
  • Thuisgevoel | Creëert bestaanszekerheid en herstelplek

Lees ook

Mensen die zich als kind zelden geliefd voelden, vertonen deze gewoonten vaak als volwassenenMensen die zich als kind zelden geliefd voelden, vertonen deze gewoonten vaak als volwassenen
Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugdDeze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd
Vorig artikel

VS trekken visum in van Braziliaanse minister

Volgend artikel

Advocaat van S10 en moeder vraagt om verplichte opkomst verdachte

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

72773526_l

Van de hitte worden we sneller ouder