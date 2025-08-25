Noors opslagproject van Shell krijgt eerste CO2-injectie

OSLO (ANP) - Het Noorse Northern Lights-project voor de opslag van CO2 heeft de eerste hoeveelheden koolstofdioxide ontvangen en opgeslagen. Dat meldt het samenwerkingsproject van de olie- en gasconcerns Shell, Equinor en TotalEnergies maandag. Het gaat om afgevangen CO2 die via een industrieel proces vloeibaar wordt gemaakt en daarna permanent ondergronds wordt opgeslagen.

Het is de eerste commerciële dienst voor CO2-opslag ter wereld. De CO2 wordt opgeslagen in een reservoir 2600 meter onder het Noorse deel van de Noordzee. In 2020 stemde de Noorse overheid in met de financiering van het project om de CO2-uitstoot te verminderen, met name voor sectoren die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en moeilijk te verduurzamen zijn.

De nu opgeslagen CO2 kwam van de cementfabriek van Heidelberg Materials in Brevik en werd via een 100 kilometer lange pijpleiding naar het opslagreservoir getransporteerd.