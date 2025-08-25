ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noors opslagproject van Shell krijgt eerste CO2-injectie

Economie
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 12:17
anp250825098 1
OSLO (ANP) - Het Noorse Northern Lights-project voor de opslag van CO2 heeft de eerste hoeveelheden koolstofdioxide ontvangen en opgeslagen. Dat meldt het samenwerkingsproject van de olie- en gasconcerns Shell, Equinor en TotalEnergies maandag. Het gaat om afgevangen CO2 die via een industrieel proces vloeibaar wordt gemaakt en daarna permanent ondergronds wordt opgeslagen.
Het is de eerste commerciële dienst voor CO2-opslag ter wereld. De CO2 wordt opgeslagen in een reservoir 2600 meter onder het Noorse deel van de Noordzee. In 2020 stemde de Noorse overheid in met de financiering van het project om de CO2-uitstoot te verminderen, met name voor sectoren die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en moeilijk te verduurzamen zijn.
De nu opgeslagen CO2 kwam van de cementfabriek van Heidelberg Materials in Brevik en werd via een 100 kilometer lange pijpleiding naar het opslagreservoir getransporteerd.
Vorig artikel

Ørsted hard omlaag op beurs omdat Trump bouw windpark stillegt

Volgend artikel

Walibi trekt omstreden reclamespotje helemaal terug

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers