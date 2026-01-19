OESO waarschuwt voor te grote afhankelijkheid van AI in onderwijs

PARIJS (ANP) - Aan een te grote afhankelijkheid van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs kleven risico's. Daarvoor waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een maandag verschenen rapport. Als er te veel wordt geleund op de technologie, kunnen studenten "passieve consumenten" worden en docenten "toezichthouders", stelt de in Parijs gevestigde denktank.

Generatieve AI, oftewel de kunstmatige intelligentie waarmee je met enkele eenvoudige aanwijzingen hele teksten of beelden kunt creëren, heeft zijn intrede gedaan in schoolsystemen over de hele wereld. De technologie kan worden gebruikt voor de individuele ondersteuning van studenten en kan de creativiteit bevorderen.

"Maar dit gemak kan ook nadelen met zich meebrengen", waarschuwt de OESO in het rapport. Als studenten te afhankelijk worden van AI-tools die directe antwoorden geven, kan dat leiden tot verminderde actieve betrokkenheid van studenten. Zodra AI als "shortcut" wordt gebruikt in plaats van als leermiddel, kunnen de vaardigheden namelijk verzwakken die ten grondslag liggen aan diepgaand leren, leggen de onderzoekers uit. Het gebruik van AI leidt zo tot "een discrepantie tussen het uitvoeren van taken en daadwerkelijk leren".

Chatbots speciaal voor onderwijs

Voor docenten kunnen AI-tools de productiviteit en kwaliteit van het onderwijs verbeteren, bijvoorbeeld omdat zij minder tijd kwijt zijn aan het plannen van lessen. Maar er blijven volgens de organisatie ook zorgen bestaan dat een te grote afhankelijkheid van de technologie de "autonomie en professionaliteit" van docenten kan ondermijnen.

Om het volledige potentieel van deze snelgroeiende technologie te benutten, moet het onderwijs volgens het rapport "verder gaan dan generieke chatbots en zich richten op tools die speciaal zijn ontwikkeld voor educatie". Het gaat er dan om dat AI-systemen worden ontworpen in samenwerking met docenten. Zo kunnen zij studenten in de gaten houden bij hun interacties met AI en de inzet ervan in het leerproces actief vormgeven.