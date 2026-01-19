Orderontvangst chiptoeleverancier ASMI hoger dan verwacht

ALMERE (ANP) - De orderontvangst van chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is in het vierde kwartaal gestegen tot ongeveer 800 miljoen euro. Daarmee viel de orderontvangst van het bedrijf uit Almere flink hoger uit dan was verwacht door de onderneming. In het derde kwartaal bedroegen de bestellingen 637 miljoen euro en ASMI had voor het vierde kwartaal slechts een lichte toename voorspeld.

Volgens ASMI is die beter dan verwachte ordergroei mede te danken aan herstel van de bestellingen uit China. Het AEX-bedrijf levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan computerchips worden gemaakt.

De omzet kwam volgens de handelsupdate uit op 698 miljoen euro. Ook dat is boven de verwachting, want ASMI had eerder een omzet tussen de 630 miljoen en 660 miljoen euro voorspeld. Het bedrijf denkt dat de omzet in het eerste kwartaal, op basis van gelijke wisselkoersen, een "gezonde toename" zal laten zien ten opzichte van afgelopen kwartaal. ASMI komt op 3 maart met volledige cijfers.