Modellen getuigen: binnen de Parijse kliek van drugs, macht en verkrachting

Drie ex-modellen leggen een schokkend netwerk rond Epstein en modellenagent Jean‑Luc Brunel bloot en dwingen Frankrijk opnieuw te kijken naar geweld tegen jonge vrouwen in de modewereld.

In het onderzoek van Libération reconstrueren Allison Cross, Stacey Williams en een model dat onder de naam “Emma” getuigt, hoe jonge, vaak minderjarige meisjes uit Canada, de VS, Oost‑Europa en Brazilië naar Parijs werden gelokt met de belofte van een modellencarrière. Ze kwamen aan met schulden bij hun agentschap, op elkaar gepropt in modellenappartementen, financieel afhankelijk en sociaal geïsoleerd. Precies die kwetsbaarheid maakte hen ideaal jachtterrein.

Rond Brunel en zijn collega’s ontstond wat de vrouwen beschrijven als een georganiseerd roofdierennetwerk: steeds dezelfde rijke, vaak veel oudere mannen, steeds wisselende meisjes. Er waren exclusieve diners, clubnachten en privéfeesten waar drugs, alcohol en “chemische onderwerping” centraal stonden. Meisjes die zich de avond erna niets meer herinnerden, wakker werden in bebloede lakens of met flarden van vastgebonden benen en onbekende mannenstemmen.

De verkrachtingscultuur in de wereld van modellen In de jaren negentig gold Parijs als het glanzende middelpunt van de modewereld – en tegelijk als hus van een clandestiene verkrachtingscultuur. Drie voormalige modellen breken nu voor het Franse dagblad Libération hun stilte over “de kliek van drugsverslaafde en verkrachtende roofdieren” rond Jeffrey Epstein en modellenagent Jean‑Luc Brunel. Hun getuigenissen zijn zo concreet en gedetailleerd dat het Franse OM de ooit gesloten dossiers opnieuw opent.

De Franse justitie zag jarenlang vooral losse incidenten en liet cruciale sporen liggen. Nu de miljoenen zogeheten “Epstein‑files” uit de VS zijn vrijgegeven, richt de Parijse procureur een speciaal team op en wordt ook het dode spoor Brunel heropend. Slachtoffers worden actief opgeroepen zich alsnog te melden, ondanks verjaring en eerdere afwijzingen. Dat is geen kleinigheid in een Europa waar naar schatting één op de drie vrouwen tussen 18 en 74 ooit fysiek of seksueel geweld meemaakt.

Wat deze zaak bijzonder wrang maakt: iedereen leek het te weten. In de modellenwereld circuleerden al decennia waarschuwingen voor bepaalde “playboys”, voor diners waar je je glas moest bewaken en voor agenten die te dicht bij Epstein stonden. Toch bleven de carrières, contracten en glamour zwaarder wegen dan de veiligheid van de meisjes. De vermoorde onschuld van de modehoofdstad blijkt achteraf vooral een collectieve wegkijkcultuur.

Met de nieuwe onderzoeken staat niet alleen een handvol mannen terecht, maar een systeem waarin jonge vrouwen als wegwerpvaluta fungeerden – inzet in een machospel tussen miljardairs, politici en beroemdheden. Of Parijs die erfenis nu werkelijk durft te confronteren, zal blijken uit de vraag of deze keer wél wordt geluisterd naar de vrouwen die al dertig jaar zeggen wat er is gebeurd.

Wie is modellenagent Jean‑Luc Brunel?

Jean‑Luc Brunel was een Franse topmodellenagent die uitgroeide tot een van de machtigste figuren in de internationale modellenwereld – en later een van de meest omstreden.

Hij begon in de jaren zeventig bij het Parijse bureau Karin Models, waar hij al snel de leiding kreeg en bekend werd als “talentenzoeker” die grote namen als Christy Turlington en Sharon Stone zou hebben ontdekt. In de jaren tachtig en negentig breidde hij zijn imperium uit via Next Management en later Karin Models of America, met vertakkingen in New York en Miami.

Brunel pleegde 'zelfmoord' net als Epstein

Tegelijk doken al vroeg beschuldigingen op van systematisch misbruik: in 1988 werd hij onderwerp van een onthullende reportage van het Amerikaanse programma 60 Minutes over drugs en verkrachtingen in zijn agentschap, en in 1999 volgde opnieuw een undercoveronderzoek van de BBC naar misstanden in de mode -industrie.

In de jaren 2000 raakte Brunel nauw verbonden met Jeffrey Epstein. Met financiële steun van Epstein richtte hij in de VS het bureau MC2 Model Management op, dat officiële klanten had in de reguliere modewereld, maar in juridische dossiers eveneens opduikt in verband met mensenhandel en het ronselen van zeer jonge meisjes voor Epstein.